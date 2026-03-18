Писатель из Шатуры вошел в школьные хрестоматии Китая

Писатель из подмосковной Шатуры Олег Трушин представил свои книги на творческих встречах в Китае и вошел в школьные хрестоматии для внеклассного чтения. Встречи прошли в Тяньцзине и Даляне в рамках IV фестиваля «Литература Тихоокеанской России». 18 марта по возвращении в Россию автор рассказал о поездке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Творческие встречи состоялись в Тяньцзиньском университете иностранных языков и Даляньском университете иностранных языков. Олег Трушин участвовал в них в составе делегации российских писателей из Москвы и Владивостока вместе с представителями организаторов проекта.

Мероприятия прошли в рамках IV фестиваля «Литература Тихоокеанской России» — «Литературные мосты. Навстречу друг к другу». Организаторами выступили Приморское отделение Союза журналистов России, фонд «Русский мир», Азиатско-Тихоокеанская ассоциация преподавателей русского языка и литературы и фонд развития социальных инициатив при поддержке китайской стороны. Цель фестиваля — развитие культурного диалога и создание общего литературного пространства для авторов двух стран.

Произведения Трушина переведены на китайский язык и изданы в государственном издательстве Пекина. В Китае также вышел трехтомник его произведений, а рассказы включены в хрестоматии для внеклассного чтения. Книги представлены в книжных магазинах страны. Публикация литературы в КНР требует государственного одобрения, поэтому на рынок допускаются только издания, соответствующие высоким художественным и нравственным требованиям.

