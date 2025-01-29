Писатель Глуховский* переписал элитную недвижимость в Москве на маму

Писателю-иноагенту Дмитрию Глуховскому* удалось спасти элитную недвижимость в центре Москвы стоимостью около 210 млн рублей. Он переписал две квартиры в доме на Петровке, находящиеся в 1 км от Кремля, на 72-летнюю маму Ларису Вениаминовну, сообщает SHOT .

В декабре из-за неоплаченных штрафов в размере 20 тыс. рублей арестовали автомобиль Jaguar, принадлежащий Глуховскому*. Также у автора серии книг «Метро» есть еще три машины — Porsche Panamera, BMW M850i и Range Rover. От них он избавился в августе 2024 года.

Остальное имущество писателя не арестовали. Глуховского* заочно приговорили к восьми годам тюрьмы за распространение фейков о ВС РФ, а за полтора месяца до этого он успел переоформить недвижимость на мать.

В прошлом году женщина пыталась продать квартиры, но потом объявление было удалено. Сейчас жилье по-прежнему принадлежит ей. Что касается самого Глуховского*, суд обязал его платить 1,2 млн рублей ежемесячно на содержание детей, а ФНС заблокировала его счета.

*признан иностранным агентом в России.