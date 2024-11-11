В районе пляжа на реке Коломенке заканчиваются работы по благоустройству

Берег реки Коломенки приобретает завершенный вид: в районе пляжа заканчиваются работы по благоустройству территории. Строители уже сделали здесь гостевую парковку с разметкой, детскую площадку, установили лавочки и урны, провели освещение и подключили видеонаблюдение, сообщила пресс-служба администрации гордского округа Коломна.

Недавно на берегу уложили деревянные настилы, которые ведут к воде, а также оборудовали пирс. Эти перемены — часть первого этапа благоустройства общественного пространства в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

«Здорово видеть, как наш город преображается. Набережная Коломенки всегда была моим любимым местом для прогулок, но теперь она станет еще более привлекательной и удобной», — делится впечатлениями жительница Коломны Мария Сергеева.

Реализация проекта благоустройства стала возможной благодаря победе Коломны во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году.

До конца ноября на берегу реки Коломенки планируется завершить первый этап благоустройства, который включает установку павильонов и дополнительных малых архитектурных форм, а также озеленение территории.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.