Андрей Пинчук, полковник в запасе и первый министр госбезопасности ДНР, прокомментировал ситуацию с замазыванием исторических русских флагов на телевидении. Он проанализировал, почему телеканал «Россия 1» решил отказаться от своей истории, сообщает «Царьград» .

В репортаже из зоны специальной военной операции, показанном на «Россия 1», зрители заметили имперский флаг, который оказался на экране. Однако редакторы телеканала решили его замаскировать, хотя это не является каким-либо радикальным символом, а лишь частью исторического наследия страны.

Журналисты впоследствии сообщили, что это требование исходило от «принимающей стороны».

Андрей Пинчук раскритиковал такую практику, назвав ее крайне нелепой. По его мнению, сокрытие государственных символов свидетельствует о неуважении к собственному прошлому. Он отметил, что Конституция России признает тысячелетнюю историю страны, но уважение к ней не формируется.

«В целом вопрос заштриховывания — это вопрос клинического идиотизма, никак по-другому его назвать невозможно», — выразил мнение полковник.

Пинчук также подчеркнул, что в контексте специальной военной операции, целью которой является восстановление исторической справедливости, вопрос уважения к собственному наследию является особенно актуальным.