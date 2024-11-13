Пилотный проект «Добрый сад» стартовал в Ступине

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В городском округе Ступино реализуется уникальный пилотный проект «Добрый сад», который объединяет усилия Подольской епархии и муниципальных образовательных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках проекта состоялась паломническая поездка педагогов округа в Никитский женский монастырь города Кашира.

Возглавил поездку ответственный Епархиального отдела по организованному православному отдыху, паломничеству и православному туризму в Ступинском благочинии, настоятель Тихвинского храма города Ступино иерей Георгий Шмарин.

Педагоги узнали об истории монастыря, его основателях и значимых событиях, происходивших здесь на протяжении веков.

Проект «Добрый сад» направлен на гармоничное развитие духовно-нравственных ценностей у дошкольников, воспитание патриотических чувств, а также на просвещение родителей и педагогов в вопросах веры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.