Пилотные проекты по сбору текстиля стартовали в городах-миллионниках

В российских городах-миллионниках появились контейнеры для сбора одежды на переработку. В Нижнем Новгороде установили 56 контейнеров, а в Самаре, Екатеринбурге и Перми — по 50. Проект уже реализуется в Санкт-Петербурге (около 2200 контейнеров) и Ленобласти (около 300), а также в Подмосковье (около 1000), передает пресс-служба Российского экономического оператора.

Сдавать в контейнеры жители городов-участников могут любую чистую одежду, постельное белье, полотенца, скатерти, а также другие текстильные изделия. Нельзя класть в контейнеры игрушки, пластик, бытовой мусор.

Контейнеры будут опустошать раз в десять дней. После сортировки их отправят в Ивановский экокластер — предприятия с полным циклом переработки. Из старой одежды сделают не только простую ветошь, но и разволокнят подходящие материалы для производства пряжи, которую в свою очередь смогут применить уже в готовой продукции, например перчатках. Благодаря этому проекту вещи не будут лежать на полигонах, а получат вторую жизнь. Кроме того, это сократит потребность в зарубежном сырье и поддержит отечественную промышленность.

Боксы устанавливаются в различных проходных местах, в том числе на контейнерных площадках в одном или нескольких близких к центру районах городов-участников проекта. На каждом контейнере имеется QR-код, отсканировав который, можно увидеть, во что превращается текстиль на переработке, а также узнать, где еще расположены такие контейнеры.

С 2024 года Ивановский кластер переработал около 3000 тонн текстильных отходов, а выпустил 3200 тонн пряжи, 90 млн пар перчаток и 2,2 млн погонных метров брезента. Проект по установке контейнеров реализует компания «ЛидерТекс». В 2025 году она стала победителем Зеленой премии в номинации «Инициативы отраслевых компаний».

«Проект стратегически важный для нашей отрасли, ведь он работает на развитие экономики замкнутого цикла. Разработчики проекта работают над уменьшением отходов на полигонах, увеличивая при этом количество вторсырья», — рассказал Замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев.

Партнеры Зеленой премии: компании Сибур, Сбербанк, Хартия, Экомашгрупп, НЭО, группа ЭкоЛайн и певица Нюша.