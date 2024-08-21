Пикниковые зоны появятся на озере Бабошкино в Балашихе по просьбам жителей
Фото - © Пресс-служба администрации Балашихи
Заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин провел встречу с жителями микрорайона Балашиха‑3 в формате срочной выездной администрации. Она прошла на Аллее Победы, которую ранее благоустроили в микрорайоне по проекту инициативных жителей в рамках программы «Народный бюджет», сообщает пресс-служба администрации округа.
Совместно с профильными службами города и активными жителями замглавы Балашихи осмотрел аллею и проверил работы дополнительного озеленения по просьбам жителей.
В ходе встречи было принято решение о проведении работ по благоустройству озера Бабошкино. Здесь появятся пикниковые зоны. Контроль за содержанием территории будет усилен.
«Принято усилить контроль в части своевременного содержания данной территории и прилегающих контейнерных площадок, а также дополнительного благоустройства озера Бабошкино в части обустройства пикниковых зон», — сказал Сидоркин.
Все обращения жителей взяты на личный контроль замглавы Балашихи. Соответствующие поручения уже даны профильным службам.
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