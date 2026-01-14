Пик зимних морозов в Свердловской области еще не пройден

сегодня в 18:03

В ночь с 13 на 14 января Екатеринбург пережил самое сильное похолодание этой зимой. Местная метеостанция зафиксировала падение температуры до минус 28,3 градуса, а в районе аэропорта Кольцово термометр показал минус 34 градуса. Специалисты считают, что это не предел, сообщает tagilcity.ru .

Жители города ощутили на себе рекордно низкую температуру. По информации синоптика Алексея Пулина, к восьми утра в Екатеринбурге было минус 28,3 градуса — самое низкое значение с начала зимы. В Кольцово зарегистрировали еще более низкую температуру — минус 34 градуса.

Специалист предупредил, что мороз крепчает, поэтому минимальная ночная температура может оказаться еще ниже. Окончательные данные станут известны к вечеру.

По данным Уральского гидрометцентра, сильные морозы задержатся до 15 января. Причиной служит обширный антициклон, центр которого находится у юго-восточных границ Свердловской области. Морозная система объединится с Сибирским антициклоном, сформировав «морозный пояс» над значительной территорией страны.

Таким образом, 15 января уральцев ждет сохранение морозной погоды. С 16 по 18 января над Средним Уралом сформируется небольшой циклон, который принесет облачность и небольшие снегопады с Баренцева моря. Это временно ослабит морозы.

С начала следующей недели влияние антициклона вновь усилится. Температура снова упадет до -25…-30 градусов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.