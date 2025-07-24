Пик мужской привлекательности в зрелости: как стареть красиво

Долгое время идеалы мужской привлекательности были однобоки: молодость, мускулы, маскулинность на грани агрессивности. При этом в обществе даже не думали, что мужчина может быть красив, старея. Но сегодня шкала ценностей сместилась, сообщил РИАМО КПТ-терапевт Сергей Горбатовский.

Идеалы мужчин в разные эпохи

«Идеал мужчины всегда зависел от эпохи. В эпоху Возрождения — это был зрелый, округлый, уверенный в себе мужчина, похожий на античного бога. Рубенсовские тела воспринимались как символ достатка и силы. В XIX веке возник культ военной выправки — стройный, статный офицер с усами. В 80-х — Рембо, Шварценеггер, культ мускулов и агрессии. В 2000-х — мода на андрогинность, хрупкость, юношеский флер. А сегодня? Все чаще в топе Pinterest и Instagram* — ухоженный мужчина за 45», — сказал Горбатовский.

Он отметил, что у сегодняшнего идеала легкая седина, хорошая осанка, спокойный взгляд, чистая кожа. Он не молодится, а принимает себя. Именно эта зрелая эстетика перестает быть исключением и становится новым кодом привлекательности.

«Фрейд считал, что выбор партнера во многом опирается на образ родителя. И если раньше большинство женщин росли с молодыми отцами, то теперь поколение молодых женщин — это дочери отцов 40+. В результате зрелость перестала быть минусом. Скорее наоборот: она превратилась в сигнальный маркер стабильности, надежности, глубины», — добавил эксперт.

По его словам, технический прогресс и развитие сферы заботы о себе позволили мужчинам выглядеть лучше, чем их сверстники в прошлом веке. Красота больше не уходит с возрастом. Она просто трансформируется.

Пик мужской привлекательности

При этом, по мнению специалиста, если женщину с первыми морщинами часто ждет борьба за право на привлекательность, то мужчина может от них даже выиграть. Возраст, если его правильно носить, придает вес, статус, магнетизм. Седина — это не про упадок, а про уверенность.

Исследования подтверждают: пик мужской привлекательности приходится не на 20, а на 38–42 года. Причина не только в визуальном восприятии: зрелость дает спокойствие, спокойствие вызывает доверие. А доверие — это фундамент притяжения. Женщины всех возрастов чаще всего называют привлекательными тех мужчин, которые ведут себя ровно, ухоженно и интересно.

Воприятие старения у мужчин

Однако у этого тренда есть и оборотная сторона. Общество незаметно, но навязчиво требует: старей красиво! Нельзя выглядеть уставшим или терять форму. Мужчине нужно быть зрелым, но не «дряблым». Это давление тонкое, но настойчивое. Оно заставляет делать выбор: либо игнорировать внешность и рисковать статусом, либо меняться.

Старение — это не только про тело. В науке есть термин «ригидность психики» — потеря гибкости мышления. Мужчина все чаще повторяет «раньше было лучше». Он не спорит, он отгораживается: новое пугает, сложное раздражает, молодежь кажется поверхностной, гаджеты — глупыми. Все это не про вкусы. Это про страх утратить контроль. Но эта проблема решаема. Лучшее средство — учеба: не обязательно в вузе, достаточно просто интересоваться, читать, впускать в себя новое. Даже YouTube с лекциями и попытка освоить TikTok — уже тренировка мозга.

И тут кроется важный вывод. Мужчина, который продолжает думать, чувствовать, развиваться — стареет иначе. Он не скатывается в обиды, а остается включенным — и именно это делает его привлекательным.

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