«ПИК-Комфорт» провел новогодние праздники для жителей жилых комплексов Подмосковья

В преддверии Нового года компания «ПИК-Комфорт» организовала праздничные мероприятия для жителей своих жилых проектов, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

ПИК-Комфорт провел серию новогодних праздников во дворах жилых комплексов в Подмосковье. Для детей и взрослых были организованы встречи с аниматорами, конкурсами, зимними играми и угощениями. В программе мероприятий были выступления Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, интерактивные игры, фотозоны, музыкальное сопровождение и хороводы.

Гостей угощали безалкогольным глинтвейном, леденцами и пряниками. Атмосферу праздника создавали аниматоры и координаторы. Мероприятия прошли в жилых кварталах «Митино парк» (Красногорск), «Жулебино парк», «Люберецкий», «Люберцы парк» (Люберцы), «Томилинский бульвар», «Кузьминский лес», «Оранж Парк», «Белая Дача парк», «Милинский бульвар» (Котельники), «Ярославский» (Мытищи), «Измайловский лес» (Реутов), «Ильинские луга» (Красногорск), «Бутово парк 2», «Восточное Бутово» (Ленинский городской округ) и других.

Генеральный директор ПИК-Комфорт Василий Левин отметил, что компания стремится создавать в жилых комплексах атмосферу уюта и доверия, объединяя жителей. ПИК-Комфорт продолжает внедрять новые форматы взаимодействия с жителями, благоустраивать дворы, совершенствовать цифровые сервисы и уделять внимание безопасности. В Московской области девелоперы строят необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.