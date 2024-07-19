сегодня в 17:35

Пианиста Евгения Кисина внесли в список иноагентов в РФ

Известный пианист Евгений Кисин включен в России в реестр иностранных агентов, сообщает Минюст РФ .

По данным ведомства, 52-летний музыкант выступал против проведения СВО на Украине, участвовал в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ и распространял фейки о принимаемых российской властью решениях.

С 2016 года Кисин проживает в Праге.

В список иноагентов попали еще 3 человека: предстоятель Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко, бывший глава штаба Навального* в Саратове Дмитрий Цибирев, журналист и YouTube-блогер Юрий Швец.

*Включен в реестр иностранных агентов, включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.