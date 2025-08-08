Певицу Анну Асти добавили в базу «Миротворца»* за получение гражданства РФ

Российскую певицу украинского происхождения Анну Асти (Анну Дзюбу) добавили в базу украинского сайта «Миротворец»* еще в 2023 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.

Такое решение в Киеве приняли, поскольку исполнительница получила второе гражданство — российское.

На «Миротворце»* выкладывают личные данные всех, кто, по мнению администрации ресурса, действует против Украины. На портале клеймят солдат из новых регионов РФ, журналистов и других деятелей «изменниками родины».

Так, весной 2016 года на «Миротворце» появились списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию в Донецкой и Луганской Народных Республиках. В Сети опубликовали даже их личные данные. После этого в адрес некоторых посыпались угрозы.

* Заблокированный в России экстремистский сайт.