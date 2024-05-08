Певица Слава требует извинений от Киркорова после слов об «изуродованной» груди

Певица Слава хочет добиться извинений от Филиппа Киркорова, который заявил, что исполнительница сама виновата в своей «изуродованной» груди. Звездный адвокат Андрей Алешкин на этот счет отметил, что «все извинения у нас обычно через суд», сообщает «ФедералПресс» .

Ранее Слава призналась, что ее грудь «изуродовал» оскандалившийся хирург Тимур Хайдаров, который делал певице пластическую операцию. В ответ на это Киркоров сказал, что его коллега по цеху сама во всем виновата: поп-король назвал Славу лгуньей и утверждал, что та сама не соблюдала рекомендации после «пластики».

«Обстоятельства каждого случая в данной ситуации уникальны и не связаны между собой. Все извинения у нас обычно через суд», — прокомментировал ситуацию адвокат Алешкин.

Юрист обратил внимание, что с раскаяньями в этом случае следует повременить. Не исключено, что среди всех оппонентов по итогу извиняться придется даже не Филиппу Киркорову, полагает Алешкин.