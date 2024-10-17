Певица Полина Гагарина хочет оспорить санкции в Европейском суде

Российская певица Полина Гагарина подала иск в Европейский суд. Она требует снять с нее ограничения, введенные в рамках 14-го пакета санкций ЕС против РФ, сообщает РБК .

Карточку с делом на сайте суда нашел Telegram-канал The Sanctions Law.

В иске исполнительница отметила, что были нарушения в отношении нее при введении ограничений. Так, не выполнено обязательство указывать причину включения в санкционный список, ей не дано право на эффективную судебную защиту, отмечено невыполнение «бремени доказывания», а еще несоблюдение принципа свободы выражения мнения и свободы творчества.

Гагарина попала в 14-й пакет санкций ЕС, который приняли 24 июня этого года. Ее и других россиян назвали ответственными за действия, который подрывают или угрожают территориальной целостности Украины. Указанным в документе лицам запретили въезд в государства, входящие ЕС, транзит через них, а также финансовые операции, проходящие через местные финорганизации.