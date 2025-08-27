Певица Юлианна Караулова навестила юных пациентов онкодиспансера в Балашихе

Российская певица и телеведущая Юлианна Караулова посетила Московский областной онкодиспансер в городском округе Балашиха. Этот визит стал частью благотворительной инициативы, которая направлена на поддержку детей, борющихся с тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Встреча началась с теплого приветствия: Юлианна вошла в зал с улыбкой, которая сразу же растопила сердца маленьких пациентов и их родителей. В ее глазах светились искренность и желание подарить детям немного радости и надежды. Для многих из них это был долгожданный момент, ведь возможность увидеть любимую артистку вживую — настоящее чудо. Юлианна уделила время личному общению с каждым ребенком. Она подписывала автографы, фотографировалась и просто разговаривала о жизни. Эти моменты стали для детей настоящим подарком, ведь внимание со стороны кумира помогает им отвлечься от повседневных забот и лечения», — рассказала заведующая онкологическим (детским) отделением № 7 областного онкодиспансера Евгения Инюшкина.

Посещение Юлианной Карауловой онкодиспансера позволило привлечь внимание общества к проблеме детской онкологии и важности поддержки знаменитостей в социальных проектах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.