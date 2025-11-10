Певица из Раменского выступила в новом вокальном шоу «Браво! Бис!»

Первый выпуск шоу «Браво! Бис!» передачу показали 8 ноября в 20:20 на НТВ. певица из Рамеского Валентина в нем исполнила песню «Заклятье» на музыку Евгения Мартынова, сообщила пресс-служба администрации Раменского муниципального округа.

Жюри, в состав которого вошли Игорь Николаев, Игорь Крутой, Валерия и Александр Панайотов, высоко оценили ее номер и мастерство. Так, Валерия призналась, что выступление Валентины у нее впервые за программу вызвало мурашки, а Александр Панайотов отметил ее артистизм.

В первом выпуске конкурса встретились 10 сильных участников других популярных музыкальных проектов, из которых на следующий этап прошли четверо. К сожалению, Валя не в их числе. В своем блоге она рассказала, что после съемок к ней подошли Валерия и Александр Панайотов, которые отметили, что она очень хорошо выступила.

«Я счастлива, потому что мечтала исполнить эту песню еще на „Голосе“… Я не прошла в полуфинал, но не расстроена, я счастлива и полностью довольна своим выступлением», — рассказала певица.

