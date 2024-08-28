Певица Ирина Аллегрова с помощниками агрессировала на журналистов в Сочи

«МК»: в Сочи помощники Аллегровой материли и били журналистов по аппаратуре

Певица Ирина Аллегрова устроила скандал на международном конкурсе начинающих артистов в Сочи. Об этом сообщает « МК ».

Сразу после приезда на концертную площадку артистка накричала на корреспондентов и попросила ее не снимать. Затем ассистентка Аллегровой начала закрывать лицо певицы куском ткани.

После мероприятия артистка снова вступила в конфликт с журналистами. Когда она шла к автомобилю, то закрывала лицо руками и бранилась. В один момент оператор подошел слишком близко. Аллегрову это не устроило, и она спросила: «Ты специально мне в лицо светишь?».

Ассистенты российской звезды требовали журналистов отойти, использовали в отношении них нецензурную брань. Некоторые корреспонденты даже получили удары по своей аппаратуре.

Ранее стал известен тайный любовник Аллегровой. «Экспресс газета» сообщала, что им стал композитор Алексей Гарнизов.