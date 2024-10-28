Певец Профессор Лебединский может получить статус иноагента в России

Общественники движения «Зов народа» обратились в том числе к генеральному прокурору России Игорю Краснову с требованием проверить на экстремизм и признать иноагентом певца Алексея Лебединского, известного как Профессор Лебединский, из-за его высказываний в адрес России в соцсетях, пишет SHOT .

Соответствующие обращения общественники также направили в Министерство юстиции России, а также главе следственного комитета Александру Бастрыкину. Поводом для требования провести проверку стали жесткие высказывания Лебединского в адрес России. Инициаторы проверки утверждают, что певец пропагандирует ненависть и кровопролитие на фоне специальной военной операции.

В настоящее время Профессор Лебединский живет в США. Исполнитель переехал за границу в начале 2010-х годов. В соцсетях он часто жалуется на здоровье, безденежье и долги.

При этом у исполнителя хита «Я убью тебя, лодочник» в России есть недвижимость: две квартиры в подмосковном Одинцово площадью 107,5 квадратных метров и площадью 31,8 квадратных метров соответственно. Общая стоимость квартир составляет почти 38 млн рублей. В собственности у певца также есть Mercedes-Benz S500 2000 года выпуска.

У исполнителя также есть долги перед ФНС — 98 тысяч рублей, в том числе два штрафа за неуплату налогов.