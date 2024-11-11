Певец из Подольска исполнил роль командира танка в концерте на Красной площади

Солист Подольской филармонии Павел Быков в роли командира танка принял участие в театрализованной масштабной музейной инсталляции под открытым небом и концерте на Красной площади, посвященной 83-й годовщине военного парада 1941 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

«Настрой очень бодрый, решительный. Масштабность этого мероприятия, атмосфера затягивают. Я с удовольствием откликнулся на приглашение поучаствовать», — сказал Быков.

Певец второй год подряд задействован в этом памятном событии в центре Москвы, посвященном героическому параду Красной армии в ноябре 1941 года. В тот год после марша по Красной площади советские солдаты направились навстречу танковым и пехотным частям вермахта, которые стремились к Москве, и смогли остановить врага на подступах к столице.

Быков выступил в составе культбригады «Москонцерт». Во времена Великой Отечественной войны творческие коллективы фронтовых бригад давали концерты для красноармейцев на передовой по всему фронту от Карельских лесов до Чëрного моря. В наши дни во время концертов с инсталляциями они работают на Красной площади, где выставлены десятки единиц военной техники и вооружения середины XX века.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.