Певец из Ленинского округа стал полуфиналистом народного шоу

Житель Ленинского городского округа Николай Тимохин вышел в полуфинал заключительного отборочного этапа вокального проекта «Ну-ка все вместе!». Певец получил второй шанс участвовать в данном шоу, где по итогам батла с песней «Очарована» он набрал 100 голосов, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«На данный момент я работаю в вокальном проекте „VIVA“. Мы ездим с участниками по стране, даем концерты. Я стараюсь как можно больше своего свободного времени уделять своей семье, потому что у меня четверо детей. Музыкального образования, как такового у меня нет, но есть образование ГИТИСа. Там была музыкальная часть. В целом, я дипломированный артист музыкального театра», — поделился со зрителями Николай Тимохин.

В пресс-службе рассказали, что поддержать участника приехала его большая семья. Дочь Аглая и Виктория учатся в детской школе искусств «Времена года» Ленинского городского округа по направлению «Гусли» и «Духовые инструменты». Виктория в конце выпуска исполнила маленькую мечту и вышла на сцену, где спела свою любимую песню «Луч солнца золотого». Это уже не первый проект певца. В 2013 году Николай принял участие в шоу «Голос» на федеральном канале.

«Я за сильные и неординарные голоса, за необычных и талантливых участников, я за то, чтобы борьба в эфирах была интереснее, а участники вызывали эмоцию, а не усыпляли. Шоу должно быть ярким, эмоциональным и разным. Это удается делать, учитывая сумасшедший интерес зрителя к шоу», — поделился лидер сотни шоу «Ну-ка, все вместе!» Сергей Лазарев.

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