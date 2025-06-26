Петр Дранга подарил Агате Муцениеце кольцо за 6 млн перед свадьбой

Жизнь 36-летней Агаты Муцениеце похожа на захватывающий турецкий сериал. В 2020 году актриса рассталась со своим бывшим мужем, актером Павлом Прилучным. С тех пор экс-супруги постоянно конфликтовали — то из-за алиментов, то из-за совместных детей. После продолжительных судебных разбирательств их 12-летний сын Тимофей остался с отцом, а 9-летняя дочь Мия продолжает жить с матерью, но на выходные и праздники гостит у папы.

Кажется, теперь все трудности позади. В жизни Агаты наступил счастливый период: она собирается замуж. В конце прошлого года Муцениеце начала появляться на публике с 41-летним аккордеонистом Петром Дрангой. Вместе они отметили день рождения Мии, затем Петр представил любимую своим родителям и сестре. А в майские праздники Дранга, актриса и ее дочь отправились в поездку по Крыму. Именно там музыкант сделал Агате предложение, о чем она позже написала в соцсетях: «Я сказала „Да!“».

«Летом будут свадьба и венчание», — рассказал изданию близкий друг Муцениеце.