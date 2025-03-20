Петербуржцы выберут лучших врачей, коммунальщиков и водителей автобусов

Голосование в рамках премии «Город в лицах» завершится в Петербурге в четверг

Музыкант Билли Новик пригласил жителей Санкт-Петербурга принять участие в голосовании премии «Город в лицах», в рамках которой выбирают лучших профессионалов в разных сферах, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Петербуржцы голосуют за жителей нашего города — отзывчивых и неравнодушных профессионалов своего дела», — отметил Новик.

Жители Северной столицы могут отдать свой голос за участников конкурса в 11 номинациях. Так, петербуржцы выберут лучших педагогов школ и детсадов, работников МФЦ, реставраторов, водителей общественного транспорта, детских тренеров, социальных кураторов, работников ЖКХ, промышленности, культуры, врачей и специалистов по туризму.

Народное голосование завершается в четверг. Премия «Город в лицах» проводится в четвертый раз.