Петербуржцы стали чаще обращаться к психологам и психиатрам

Специалисты известного HR-портала выяснили, что спрос на услуги психологов в Санкт-Петербурге за последний год увеличился на 52%, в то время как по стране этот показатель составил 43%. За 5 лет потребность в психологической помощи выросла в 12 раз, а среди работодателей наблюдается рост интереса к психиатрам и психотерапевтам, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Руководитель пресс-­службы hh.ru Северо-­Запад Мария Бузунова рассказала, что работодатели как в частных, так и в государственных учреждениях Северной столицы начали активно искать психиатров. Их востребованность увеличилась на 31% — было размещено около 400 вакансий. Также на высоком уровне держится спрос на психологов-психотерапевтов — количество подобных вакансий выросло на 29%. Корпоративные психологи тоже пользуются большим интересом (+45%).

Психолог Lahta Clinic Валерия Шишкина считает, что душевное равновесие горожан оказалось под угрозой из-за ряда стрессовых событий, включая пандемию и начало СВО. Хотя уровень тревоги сейчас несколько снизился, общий фон неопределенности сохраняется. Чтобы восстановить спокойствие, важно обращаться к квалифицированным специалистам.

По ее словам, искать подходящего психолога следует в крупных медицинских учреждениях. Разумеется, есть специалисты, работающие на себя, но при выборе психолога есть несколько важных моментов, на которые стоит обратить внимание. У него обязательно должны быть сертификаты о прохождении дополнительных курсов и спецподготовки, наличие собственного супервизора и терапевта, а также участие в супервизорских группах. Профессиональный психолог всегда обучается: закончил одну специализацию — начинает изучать следующую, отметила Шишкина.

Что касается различных психологов-тарологов и эзотериков, к ним стоит относиться с особой осторожностью, считает эксперт. Следует избегать и тех психологов, которые на консультациях осуждают пациента, навязывают советы о том, как жить, и вместо того, чтобы слушать, говорят о себе и своем опыте.

Шишкина добавила, что увеличение интереса к психологии также способствовало росту спроса на услуги специалистов, и посещение психолога перестало восприниматься как нечто постыдное.