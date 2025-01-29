Петербуржцы шутят о неубранных новогодних елях на улицах города

Жители Петербурга с юмором относятся к тому, что новогодние ели еще не убрали

Житель Петербурга прислал в редакцию снимок городской елки, которая все еще стоит на Свердловской набережной напротив дома № 62, даже 29 января, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Остроумный мужчина добавил к своему сообщению комментарий, выразив мнение, что ситуация напоминает шутку: на улице идут дожди, а новогодние деревья, вероятно, простоят до 8 марта. Не похоже, что елку решили убрать и на Петроградской стороне, но местные жители относятся к этому с иронией.

«Новогодняя красавица», о которой говорит петербуржец, расположена в пешеходной зоне, популярной среди горожан Красногвардейского района, который возглавляет Андрей Хорт. На Свердловской набережной идут работы по реконструкции, и пробки на дороге создаются из-за перекрытых полос движения. Возможно, неубранная ель поднимает настроение водителям, проводящим по 15–20 минут в заторах на перекрестке с Пискаревским проспектом. Однако вряд ли это ее основная функция. Скорее, просто не нашли времени убрать.

Возле станции метро «Петроградская» у сквера Шевченко тоже стоит новогодняя елка. Тем временем, в Петроградском районе 14 января произошла смена руководства: сейчас обязанности исполняет Александр Петухов.

Корреспондент побеседовал с прохожими рядом с елкой, и никому не пришли в голову негативные мысли об остатках празднкиа. Однако ирония в высказываниях горожан была заметна.

«Убирать елку до майских праздников — это кощунство. Проще тогда вообще не ставить, ведь городские деньги уже потрачены», «Главное, с похмелья тут не ходить. А то еще покажется, что обратно во времени переместился. Тогда сразу придется от испуга бежать к наркологу. Он тут, недалеко. Но такой ситуации врагу не пожелаешь», «Во-первых, это красиво. Пусть стоит до следующего года, зачем убирать? А еще лучше сюда живую ель посадить и украшать, когда надо. Так дешевле будет и приятней, ведь на Петроградке и так почти нет зелени», — поделились жители своими мыслями.

В конце 2024 года, согласно данным портала госзакупок, новогоднее оформление всего Петербурга могло обойтись бюджету в приблизительно 1,5 миллиарда рублей.