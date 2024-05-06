Петербуржцев предупредили о заморозках перед Днем Победы

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что в Северную столицу пришел наиболее холодный период. Тем не менее, пока что в городе вышло солнце, а температура поднялась до 5 градусов тепла, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

В ночь на понедельник температура воздуха в Петербурге остановилась на отметке плюс 0,4 градуса. В окрестностях города даже наблюдались заморозки, отметил Колесов.

По словам метеоролога, наиболее холодным днем недели окажется 8 мая. В этот день в городе на Неве ожидается сильная облачность.

Колесов добавил, что 6 и 7 мая в Петербурге прогнозируется 7-8 градусов тепла в дневное время. В День Победы осадков не ожидается, однако и температуру нельзя будет назвать жаркой — петербуржцев ждет 8-9 градусов тепла.