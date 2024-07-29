Петербуржцев предупредили о резкой смене погоды в ближайшее время

сегодня в 11:56

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале написал, в ближайшие дни в городе начнутся частые осадки. Сегодня, 29 июля, столбики термометров в Северной столице поднимутся до 25 градусов тепла, сообщает газета «Петербургский дневник».

В дневное время ветер усилится до 8-13 метров в секунду и примет северо-восточное направление. В регион также начнет приходить прохладный воздух, отметил Колесов.

«Так что в течение предстоящих нескольких дней будет довольно ровный фон температуры днем +21…+23 градуса и частые дожди», — заявил Колесов.

В ближайшие дни в Петербурге ожидается мало солнца и обильная облачность. Температура воздуха останется близкой к показателям нормы.