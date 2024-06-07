Петербуржцев ожидают прохладные и дождливые выходные

В Санкт-Петербурге в выходные понизится температура воздуха. 8 и 9 июня в городе также ожидаются осадки, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на сервис «Яндекс Погода».

8 июня в Петербурге весь день может идти небольшой дождь, в ночное время суток ожидается легкая облачность. Днем столбики термометров покажут 14-16 градусов тепла.

По данным синоптиков, в первый выходной в Петербурге ожидается слабый ветер со скоростью не выше 4 м/с.

В воскресенье с утра прогнозируется облачность с прояснениями, после чего в Петербурге вновь пойдет дождь. Днем воздух прогреется до 16-19 градусов тепла, ночью похолодает до плюс 9-12.