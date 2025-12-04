Петербуржцам запретили выходить на лед с 4 декабря по 15 января

Жителям Санкт-Петербурга запретили выходить на лед с 4 декабря 2025 года по 15 января 2026 года, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Губернатор Александр Беглов провел в Смольном последнее в этом году заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Петербурга.

По словам главы Северной столицы, ссылающегося на данные Гидрометцентра, в ближайшие дни на реке Неве и других водоемах города ожидается ледостав. Для безопасности горожан сформирована единая группировка сил и средств территориального пожарно-спасательного гарнизона города.

Комиссией принято решение о запрете выхода на лед в Санкт-Петербурге с 4 декабря 2025 года по 15 января 2026 года, а также с 16 марта по 13 апреля 2026 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.