Петербуржцам рассказали о погоде в последние три дня лета

Над Северной столицей сгущаются тучи — приближается очередной циклон. Синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале рассказал о том, какая погода ждет петербуржцев в последние три летних дня, сообщает «Бриф24» .

По его словам, во второй половине дня 29 августа в городе следует ожидать начала дождей.

Атмосферный фронт будет проходить через Ленинградскую область в период с пятницы, 29 августа, по субботу, 30 августа, принеся с собой местами ливни и грозы. Однако уже к середине субботы погодные условия начнут улучшаться, дожди прекратятся, и температура поднимется до +22 градусов.

В воскресенье, 31 августа, к вечеру прогнозируется прибытие нового циклона. Он пройдет восточнее Петербурга, однако все же принесет дожди в ночь на 1 сентября. Днем в воскресенье температурные показатели также будут удерживаться в районе +20 градусов.