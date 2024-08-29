Петербуржцам рассказали о погоде в городе в конце лета

Синоптик Иванов: погода может ухудшиться в Петербурге перед Днем знаний

Синоптик Павел Иванов поделился прогнозом погоды в Северной столице на последние дни календарного лета и начало нового учебного года, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

По словам эксперта, в ближайшие дни в Петербурге сохранится влияние европейского антициклона, что позволит сохраниться летнему теплу. 29–30 августа дневные температуры будут достигать +24-26 градусов, и есть вероятность обновления суточного рекорда тепла.

Однако уже 31 августа и 1 сентября в город начнут поступать атмосферные фронты скандинавского циклона. Иванов предупреждает о возможных кратковременных дождях и грозах. При этом прогнозы на утро 2 сентября, День знаний, значительно разнятся.

31 августа, скорее всего, будет еще очень тепло перед фронтальным дождем. Однако с началом сентября похолодает ночью до плюс 12-15 градусов, днем — плюс 18-22, отметил синоптик.