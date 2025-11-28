Петербуржцам рассказали о погоде в ближайшие выходные
Специалисты метеорологического сервиса «Яндекс Погода» поделились прогнозом погоды в Санкт-Петербурге на грядущие выходные, 29 и 30 ноября, сообщает газета «Петербургский дневник».
В субботу, по данным синоптиков, горожан ждет холодная, дождливая и пасмурная погода.
Утренняя температура воздуха составит плюс 3 градуса, в дневные часы она не изменится. Вечером столбики термометров покажут плюс 2 градуса, а к ночи температура опустится до плюс 1 градуса. Будет дуть юго-западный и южный ветер, с порывами до 12 метров в секунду.
Воскресенье также будет отличаться холодной и пасмурной погодой.
Утром ожидается плюс 3 градуса, днем воздух прогреется до 4 градусов тепла. Вечером и ночью температура останется на том же уровне. Ветер прогнозируется юго-западный, с порывами до 11 метров в секунду.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.