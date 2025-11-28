Петербуржцам рассказали о погоде в ближайшие выходные

сегодня в 17:15

В ближайшие выходные петербуржцев ждет холодная, дождливая и пасмурная погода

Специалисты метеорологического сервиса «Яндекс Погода» поделились прогнозом погоды в Санкт-Петербурге на грядущие выходные, 29 и 30 ноября, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В субботу, по данным синоптиков, горожан ждет холодная, дождливая и пасмурная погода.

Утренняя температура воздуха составит плюс 3 градуса, в дневные часы она не изменится. Вечером столбики термометров покажут плюс 2 градуса, а к ночи температура опустится до плюс 1 градуса. Будет дуть юго-западный и южный ветер, с порывами до 12 метров в секунду.

Воскресенье также будет отличаться холодной и пасмурной погодой.

Утром ожидается плюс 3 градуса, днем воздух прогреется до 4 градусов тепла. Вечером и ночью температура останется на том же уровне. Ветер прогнозируется юго-западный, с порывами до 11 метров в секунду.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.