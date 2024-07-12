Петербуржцам пообещали повторение бурных переходов от жары к прохладе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в Санкт-Петербурге температура воздуха близка в норме, а в Москве опережает ее почти на 5 градусов. Также он пообещал петербуржцам повторение бурных переходов от сильной жары к прохладе, ураганам и ливням, сообщает издание «Вечерний Санкт-Петербург» .

«С начала июля над Русской равниной установился гребень высокого давления, который время от времени пополняется свежими ядрами с запада и юго-запада. <…> И вот центральные области Европейской части находятся в центре этого гребня высокого давления», — отметил специалист.

Шувалов отметил, что если центр Европейской России находится в «сердце» этого гребня, то северо-запад страны уже располагается на периферии

По словам синоптика, гребень высокого давления может просуществовать как минимум до 20-х чисел июля. Крупные кластеры грозовых облаков также продолжат «разгонять» жару, предупредил глава «Метео».