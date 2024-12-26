сегодня в 18:43

Петербуржец требует в суде от жены 1 млн рублей за ее измены

Житель Санкт-Петербурга обратился в суд из-за частых измен своей супруги. Мужчина хочет, чтобы женщина выплатила ему один миллион рублей за причиненные душевные страдания и глубокую депрессию, вызванную ее действиями, сообщает «Фонтанка SPB Online» .

Предварительно известно, что женщина уже начала выплачивать мужу компенсацию. Она передала мужчине 16 тысяч рублей, что подтверждается распиской.

Однако петербуржец хочет добиться выплаты еще в 984 тысяч рублей. Он утверждает, что действия жены вызвали у него серьезный стресс.

По факту случившегося назначено предварительное судебное заседание. Другие детали нетипичного судебного дела пока не сообщаются.