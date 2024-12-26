Петербуржец требует в суде от жены 1 млн рублей за ее измены
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Житель Санкт-Петербурга обратился в суд из-за частых измен своей супруги. Мужчина хочет, чтобы женщина выплатила ему один миллион рублей за причиненные душевные страдания и глубокую депрессию, вызванную ее действиями, сообщает «Фонтанка SPB Online».
Предварительно известно, что женщина уже начала выплачивать мужу компенсацию. Она передала мужчине 16 тысяч рублей, что подтверждается распиской.
Однако петербуржец хочет добиться выплаты еще в 984 тысяч рублей. Он утверждает, что действия жены вызвали у него серьезный стресс.
По факту случившегося назначено предварительное судебное заседание. Другие детали нетипичного судебного дела пока не сообщаются.