Петербуржец проведет в тюрьме 3 года за оставленные комментарии

сегодня в 17:33

Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге вынес решение по делу Ильи Чугаева, жителя Республики Коми. Ему предъявлено обвинение в содействии террористическим группировкам, сообщает «Бриф24» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Чугаев оставил комментарии под видео на YouTube, в которых выражал поддержку таким организациям, как «Русский добровольческий корпус»* и «Свобода России»*. Всего он написал семь комментариев под соответствующими видеозаписями.

Кроме того, пресс-служба отметила, что обвиняемый публично высказывался в негативном ключе о президенте России Владимире Путине.

В результате Чугаеву назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

* Признаны террористическими и экстремистскими организациями, запрещены в России