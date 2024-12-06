Петербуржец проведет в тюрьме 3 года за оставленные комментарии
Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге вынес решение по делу Ильи Чугаева, жителя Республики Коми. Ему предъявлено обвинение в содействии террористическим группировкам, сообщает «Бриф24» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
Чугаев оставил комментарии под видео на YouTube, в которых выражал поддержку таким организациям, как «Русский добровольческий корпус»* и «Свобода России»*. Всего он написал семь комментариев под соответствующими видеозаписями.
Кроме того, пресс-служба отметила, что обвиняемый публично высказывался в негативном ключе о президенте России Владимире Путине.
В результате Чугаеву назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.
* Признаны террористическими и экстремистскими организациями, запрещены в России