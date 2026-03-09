Петербуржец отсудил у автосалона почти всю стоимость купленного Land Rover

Житель Санкт-Петербурга через суд смог вернуть почти всю стоимость купленного автомобиля. Навязанные дилером услуги были признаны незаконными, сообщает Baza .

Мужчина приобрел подержанный Land Rover Discovery 4 в автосалоне «Авторай» со значительной скидкой. Однако для того чтобы снизить цену, ему были навязаны два дополнительных пакета услуг, каждый из которых стоил 390 тыс. рублей: один у официального дилера и второй у сторонней организации.

В результате стоимость допуслуг была включена в итоговую цену автомобиля. Тем не менее, машина обошлась ему всего в 1,85 млн рублей, что значительно ниже среднерыночной стоимости.

Через некоторое время владелец пригнал внедорожник на диагностику, где выявили множество неисправностей: проблемы с подвеской, системой охлаждения и пневмоподвеской. Он обратился в автосалон с просьбой о возврате средств, но получил отказ. После этого петербуржец обратился в суд.

Экспертиза подтвердила наличие неисправностей, однако указала, что для автомобиля 2010 года это считается обычным износом. Сделку не расторгли, но суд обратил внимание на необычные условия «скидки», которая действовала только при приобретении дорогостоящего пакета услуг.

Схему признали незаконной и взыскали с автосалона и сторонней компании штраф в размере 1,8 млн рублей. Из этой суммы 1,25 млн рублей будет передано владельцу Land Rover, что компенсирует более половины стоимости автомобиля.

