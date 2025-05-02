Петербуржец оспорил действия Альфа-банка и создал прецедент

Поводом стало дело жителя Санкт-Петербурга, который в 2022 году оформил в Альфа-банке кредитную карту с условием беспроцентного снятия до 50 тысяч рублей ежемесячно. Однако уже через месяц банк ввел комиссию 5,9% от суммы плюс 900 рублей за каждую операцию, сославшись на право изменять условия договора в одностороннем порядке.

Несмотря на то, что первые три судебные инстанции поддержали банк, Верховный суд занял принципиально иную позицию. Высшая судебная инстанция признала решение о введении комиссии ничтожным и направила дело на пересмотр, создав важный прецедент для защиты прав потребителей финансовых услуг.

Юристы отмечают, что это определение Верховного суда существенно ограничивает возможности банков изменять условия обслуживания без согласия клиента. Эксперты рекомендуют заемщикам внимательно изучать договоры перед подписанием, а при появлении необоснованных комиссий — смело обращаться в суд, ссылаясь на данное решение.

Финансовые организации, в свою очередь, теперь вынуждены будут пересмотреть свои стандартные формулировки о праве на одностороннее изменение условий, чтобы избежать судебных рисков. Это решение стало важным шагом в регулировании банковского сектора и защите прав потребителей.