Петербурженка Чудная в девятый раз написала «Тотальный диктант» на 100 баллов

В Санкт-Петербурге 7 607 жителей приняли участие в «Тотальном диктанте», а на оценку «отлично» его написали 423 петербуржца. В их числе была Анна Чудная, которая уже в девятый раз получает высший балл по этому филологическому тесту, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По словам Анны, в «Тотальном диктанте» она поучаствовала уже в 12-й раз — с 2013 года женщина пишет его каждый год. Петербурженка отметила, что к написанию диктанта она подходит со всей серьезностью и даже готовится заранее.

«Первые мои оценки были не выше четверки. Но потом я начала писать филологический тест на пятерки. И на самом деле у меня сейчас есть одна трудность. Ведь чем больше ты знаешь, тем тяжелее тебе писать. Возникает много проблем именно от знаний, начинаешь во всем сомневаться», — призналась стобалльница «Тотального диктанта».

Тысячи филологов-волонтеров участвуют в проверках «Тотального диктанта» по всему миру, в том числе и сама Анна Чудная. По ее словам, проверка диктанта — это серьезная ответственность.