Петербургского юриста Мойжеса обвинили в госизмене

сегодня в 15:06

По данным правоохранительных органов, юристу Герману Мойжесу предъявлено обвинение в государственной измене, сообщает ТАСС .

Суд продлил Мойжесу срок ареста. Юриста также эпатировали из Санкт-Петербурга в Москву, где проведут с ним следственные действия.

На данный момент он находится в следственном изоляторе «Лефортово».

Герман Мойжес — петербургский велоактивист, а также юрист. Он помогал россиянам получить вид на жительство в Германии. Мужчину арестовали в конце мая по подозрению в госизмене.