Петербургский крематорий опроверг слух о повышении цен на услуги

В Сети распространилась информация, что якобы расходы на кремацию по всей стране возросли вслед за увеличением тарифов на коммунальные услуги. Сообщалось, что в среднем цена выросла на 20 тысяч рублей. В крематории Северной столицы опровергли слухи о новых высоких ценах, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

В крематории на Шафировском проспекте заявили, что никаких изменений не было. Также там уточнили, что с начала 2026 года стоимость услуг не повышалась из-за изменений в тарифах ЖКХ.

«Ничего не поменялось. Для подробной информации можете подойти к крематорию», — пояснили в крематории.

На сайте учреждения указано, что кремация в стандартном гробу (размеры 2100×760×490) обходится в 11 000 рублей, а стоимость срочного проведения данной процедуры составляет 23 000 рублей.

