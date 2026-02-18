Петербургский крематорий опроверг слух о повышении цен на услуги
В Сети распространилась информация, что якобы расходы на кремацию по всей стране возросли вслед за увеличением тарифов на коммунальные услуги. Сообщалось, что в среднем цена выросла на 20 тысяч рублей. В крематории Северной столицы опровергли слухи о новых высоких ценах, сообщает «МК в Санкт-Петербурге».
В крематории на Шафировском проспекте заявили, что никаких изменений не было. Также там уточнили, что с начала 2026 года стоимость услуг не повышалась из-за изменений в тарифах ЖКХ.
«Ничего не поменялось. Для подробной информации можете подойти к крематорию», — пояснили в крематории.
На сайте учреждения указано, что кремация в стандартном гробу (размеры 2100×760×490) обходится в 11 000 рублей, а стоимость срочного проведения данной процедуры составляет 23 000 рублей.
