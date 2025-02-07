Петербургский историк-расчленитель Соколов просит отправить его на СВО

Осужденный за убийство аспирантки СПбГУ историк Олег Соколов добивается разрешения отправить его в зону проведения СВО, сообщает ТАСС .

По словам адвоката Александра Почуева, мужчина несколько раз подавал заявление на участие в спецоперации. Однако специальная комиссия все время отказывала ему в удовлетворении этой просьбы.

В составе комиссии — представители службы исполнения, Минобороны и медики. Они не дают Соколову заключить контракт, мотивируя это возрастом осужденного, которому уже 68 лет.

Сам историк считает это дискриминацией. Почуев говорит, что Соколов просит дать ему возможность «искупить кровью» преступление, которое он совершил.

Историк уверен, что сможет принести пользу российской армии. Соколов не собирается оставлять свои попытки и будет просить о заключении контракта и дальше.

8 ноября 2019 года историк убил и расчленил свою подругу, 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. Мужчину задержали, когда он выбрасывал рюкзак с частями трупа в воду. Соколов получил 12 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.