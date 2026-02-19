«Петербургский дневник» зарегистрировался в Xiaohongshu

сегодня в 18:54

Газета «Петербургский дневник» зарегистрировалась в китайской социальной сети Xiaohongshu и стала первым официальным российским СМИ на этой платформе. О развитии международного направления сообщил главный редактор Кирилл Смирнов, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Издание расширяет международное присутствие и запускает контент для аудитории Китая. В Xiaohongshu «Петербургский дневник» публикует материалы о Петербурге, его истории, культуре и современной жизни.

Главный редактор Кирилл Смирнов отметил, что редакция делает ставку на визуальный формат.

«В формате фото- и видеорепортажей показываем современный Петербург — его атмосферу, ритм и людей, создавая прямой культурный диалог между двумя странами», — сообщил Смирнов.

Аккаунт издания доступен в приложении Xiaohongshu (Rednote) в Google Play и App Store под названием 圣彼得堡日报. На странице уже более 400 подписчиков.

