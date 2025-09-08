«Петербургский дневник» открыл канал в мессенджере MAX

сегодня в 19:57

«Петербургский дневник» стал первым городским СМИ Петербурга в мессенджере MAX

Газета «Петербургский дневник» запустила собственный канал в мессенджере MAX, став первым городским СМИ Петербурга, представленным на этой платформе, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Ранее в мессенджере MAX был зарегистрирован канал президента России Владимира Путина. О запуске президентского канала сообщил Кремль в своем телеграм-канале.

Теперь пользователи MAX могут следить за новостями Петербурга в новом канале «Петербургского дневника».