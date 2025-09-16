«Петербургский дневник» открыл «Донорскую почту» на эстафете «Огонь жизни»

В Санкт-Петербурге проходит второй этап Всероссийской эстафеты факела «Огонь жизни». Проект организован Федеральным медико-биологическим агентством России совместно с фондом добрых дел «Благодействие» и фондом поддержки социальных инициатив «Огонь жизни».

Главная задача эстафеты — привлечение новых доноров в Федеральный регистр доноров костного мозга для увеличения шансов на спасение пациентов с лейкемией и другими тяжелыми заболеваниями. В рамках мероприятия газета «Петербургский дневник» открыла «Донорскую почту». Участники и гости эстафеты могут бесплатно написать пожелания пациентам НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова и Научно-исследовательского института детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачевой.

Основное мероприятие эстафеты пройдет 16 сентября в 10:00 на Южной дороге в Петроградском районе. Первым участником станет амбассадор донорства крови и костного мозга Артем Алискеров, четырехкратный мировой рекордсмен, перенесший 31 курс химиотерапии.

В Федеральном регистре доноров костного мозга, оператором которого выступает ФМБА России, сейчас числится более 490 тысяч потенциальных доноров. Участие в эстафете и вступление в регистр дают реальную возможность помочь людям, нуждающимся в аллогенной трансплантации.