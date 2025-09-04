«Петербургский дневник» будет сотрудничать с Шанхайской Медиа Группой

В Китай журналисты из Петербурга прибыли накануне. В числе участников представители ТАСС, «Интерфакса», «Радио МЕТРО», «78» и «Санкт-Петербургских ведомостей». Делегацию возглавляет главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

Шанхайская Медиа группа вобрала в себя 8 телеканалов, 8 радиостанций, 4 газеты и журнала, 12 национальный цифровых телеплатформ. На встрече с коллегами из Петербурга ее представили заместитель директора телерадиокомпании, заместитель главного редактора Инь Синь, директор информационного центра Лу Лисинь, заместитель начальника Главного информационного управления Лу Вэйвэй.

В планах визита журналистов из Петербурга также посещение Гуаньчжоу, Ханьчжоу и Иу. В этих регионах будут происходить двусторонние встречи для заключения соглашений о партнерстве в сфере медиа.