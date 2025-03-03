Петербургский депутат оценил идею о постановке на учет семей веганов

Депутат, председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Заксобрания Петербурга Александр Ржаненков заявил, что в городе было несколько случаев обнаружения детей, которых родители-веганы морили голодом или не ставили на медицинский учет и подвергали их жизнь опасности, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

«Видимо, пока недостаточно законодательных инициатив, прописывающих реакции по тому или иному направлению в рамках защиты интересов ребенка. Надо разбираться. Стоит ли родителей брать на особый учет? Мир меняется, сегодня и единичный такой случай — это криминал, и его надо упреждать», — сказал Ржаненков.

Он рассказал об одной из таких семей: ребенок нигде не был зарегистрирован вплоть до совершеннолетнего возраста. Он не учился, его не водили к врачам.

Ранее в Петербурге умер шестилетний мальчик из-за того, что его родители не хотели обращаться к медикам и лечили малыша собственными методами.