Петербург украсят ко Дню снятия блокады праздничной символикой и подсветкой

В Санкт-Петербурге к 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады подготовят масштабное праздничное оформление, которое затронет все районы и более 100 адресов, заявили в комитете по печати и взаимодействию со СМИ. Об этом сообщает газета «Петербургский дневник» .

В этом году праздничное оформление ко Дню снятия блокады Ленинграда появится во всех 18 районах Санкт-Петербурга. Основное внимание уделят центральным улицам и площадям: Невскому, Московскому и Каменноостровскому проспектам, Дворцовой площади, площади Победы и площади Восстания, а также центральным набережным. Особое оформление получит Дворцовый мост.

Памятные композиции разместят на Пискаревском и Серафимовском мемориальных кладбищах, проспекте Непокоренных, Пискаревском проспекте и у более чем 40 памятных знаков и мест захоронений. Визуальными символами станут знак «Житель блокадного Ленинграда», медаль «За оборону Ленинграда» и образ монумента «Разорванное кольцо», который появится на тросовых конструкциях над проспектами.

Новшеством станет оформление въезда в город у аэропорта Пулково: там установят 10 флагштоков высотой 16 м с крупными флагами. Всего по городу разместят более 3,3 тыс. праздничных элементов. Основная часть оформления появится к 24 января, а с 25 января начнут устанавливать флаги на опорах освещения. Демонтаж начнется после 27 января.

В рамках праздника в городе задействуют 966 рекламных поверхностей и 25 больших экранов для тематических видеороликов. В метро разместят 770 праздничных плакатов, а на эскалаторах прозвучат поздравительные аудиоролики для пассажиров.

