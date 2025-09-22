сегодня в 20:57

Петербург потратит свыше 100 млн руб на ремонт и установку общественных туалетов

Власти Санкт-Петербурга планируют выделить 104,9 миллиона рублей на ремонт и установку общественных туалетов, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Кроме того, 97,9 миллиона рублей будет направлено на разработку проектов этих объектов, добавили в администрации города.

Финансирование рассчитано на период с 2026 по 2028 годы.

Подчеркивается, что существующее количество общественных туалетов не соответствует потребностям жителей и гостей города. За первые шесть месяцев 2025 года Петербург принял свыше 5 миллионов туристов.

Планируется, что посещение всех туалетов будет бесплатным.