Петербург почтил память жертв теракта в метро 3 апреля 2017 года

В Петербурге 3 апреля прошли памятные мероприятия в девятую годовщину теракта в метро, унесшего жизни 15 человек. Горожане возложили цветы к мемориалу на станции «Технологический институт», сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года в 14:33. Бомба сработала в четвертом вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту». Погибли 15 человек, еще 103 получили ранения. Это был первый крупный теракт в истории города.

По воспоминаниям очевидцев, раздался резкий хлопок, затем вагон наполнился дымом. Поезд доехал до станции, где пассажиры увидели разрушенный вагон и раненых людей. В первые часы после трагедии экстренные службы и медики работали на месте, жители помогали пострадавшим, таксисты бесплатно развозили людей по домам.

3 апреля у мемориальной доски на «Технологическом институте» собрались родственники погибших и горожане. Рядом установлен стенд с портретами жертв, к которому возлагают цветы.

«Мы все тут уже стали родными. Мама Оксаны недавно умерла, а мы продолжаем ходить. И каждый год ходим. Это невозможно пережить, каждый раз все больнее. До сих пор не верится, хотя и 9 лет прошло», — рассказала близкая подруга матери погибшей Оксаны Даниленко.

Отец погибшей Самандар Алиев сообщил: «Больше нам ничего и не надо».

Цветы к мемориалу возложили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Александр Бельский и генеральный директор ассоциации «Надо жить» Ирина Антонова.

