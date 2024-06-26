Петербург первый в России отменил плату за детские сады

Жителям Санкт-Петербурга не придется платить за детские сады с 1 сентября. Соответствующий законопроект одобрили депутаты Законодательного собрания города, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Теперь родителей не будут обязывать платить за присмотр и уход за детьми. Мера коснется всех горожан, независимо от их места жительства, пребывания и гражданства.

По словам председателя Заксобрания Александра Бельского, Петербург первым в России отменил плату за детские сады.

До этого плата за детсады в мегаполисе составляла от 450 до 1200 рублей на ребенка. Городской бюджет направит на эту цель 833 млн рублей до конца 2024 года и свыше 2 млрд рублей в следующем году. Бесплатно ходить в садики смогут более 260 тыс. детей.