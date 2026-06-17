Петербург готовится ко второй волне «Проводников смыслов»

В Петербурге готовят вторую волну программы «Проводники смыслов. Новый маршрут» для школьников и студентов. Накануне завершился прием заявок, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Программа «Проводники смыслов. Новый маршрут», инициированная «Росмолодежью», знакомит школьников, студентов колледжей и вузов с возможностями молодежной политики. Участники старше 18 лет будут посещать учебные заведения региона и рассказывать о проектах, грантах и инициативах.

«На встречах я вижу интерес со стороны ребят, но зачастую они не имеют системного понимания того, какие ресурсы и программы им доступны и как ими воспользоваться. Главная цель программы — показать: молодежная политика — это не формальность, а живая система проектов, грантов и сообществ, где твоя идея может стать стартом большого пути», — пояснил участник программы «Проводники смыслов. Новый маршрут» Радмир Казаков.

В Санкт-Петербурге подготовку проводят молодежные пространства «ПРОСТО». Проводники проходят тренинги по коммуникациям, публичным выступлениям и проектной работе. На площадках также тестируют новые форматы общения с молодежью.

По итогам первой волны обучение прошли 35 петербургских проводников из сферы молодежной политики. Они отработали навыки работы с молодежной аудиторией и готовы передавать опыт школьникам и студентам.

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